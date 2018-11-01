Ямальские зимники откроют до нового года

| Фото: ИА "Север-Пресс" | Фото: ИА "Север-Пресс"

Движение по автозимникам Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги на Ямале откроют до нового года, сообщает ИА "Север-пресс".

О том, что открытию зимников способствует погода, рассказал заместитель гендиректора АО "Ямалавтодор" Дмитрий Павлов. По его словам, сейчас на ледовой переправе Салехард — Лабытнанги идет работа по наращиванию льда.

"На первой и третьей полосах еще идут работы. Обустройство второй полосы уже близится к завершению, дорожники доходят до той толщины, которая необходима для пуска автотранспорта массой до 3,5 тонн. Открытие одной полосы в реверсивном движении планируют ориентировочно запустить 28 ноября", - сообщил он.

На зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск – Яр-Сале с 10 ноября выставлены контрольно-пропускные пункты в селах Аксарка и Яр-Сале, обеспечено круглосуточное дежурство для невыезда транспорта на лед.

"Зимник, протяженностью 167 километров, где 87 % трассы проходит по льду. Пока там не будет наморожено хотя бы 40 сантиметров, к работам приступать не будем", — уточнил Дмитрий Павлов.

На автозимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги также выставлены контрольно-пропускные пункты, идет намораживание льда для выпуска тяжелой техники, чтобы начать планомерное обустройство.