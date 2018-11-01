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Конкурс "Санки-Fest" стартовал в Тобольске

Общество, 11:03 23 ноября 2018

Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте

Конкурс на лучшую декоративно-прикладную работу "Санки-Fest" стартовал в Тобольском музее-заповеднике, сообщают организаторы.

Участниками могут стать коллективы дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования.

Веселая зимняя затея, сочетающая старинные традиции, создающая особое предпраздничное настроение будет интересна и маленьким и взрослым. При создании авторской поделки участники смогут дать полет фантазии и проявить все творческие способности. Особо приветствуется творческий, креативный подход и оригинальность.

Конкурс проводится в три этапа, с 3 декабря 2018 г. по 11 января 2019 г. включительно. Победители и призеры будут определены с помощью онлайн-голосования.

Справки по телефону: 8(3456) 26-41-71.

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# конкурс , санки , Тобольский музей-заповедник

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