Конкурс "Санки-Fest" стартовал в Тобольске

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте

Конкурс на лучшую декоративно-прикладную работу "Санки-Fest" стартовал в Тобольском музее-заповеднике, сообщают организаторы.

Участниками могут стать коллективы дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования.

Веселая зимняя затея, сочетающая старинные традиции, создающая особое предпраздничное настроение будет интересна и маленьким и взрослым. При создании авторской поделки участники смогут дать полет фантазии и проявить все творческие способности. Особо приветствуется творческий, креативный подход и оригинальность.

Конкурс проводится в три этапа, с 3 декабря 2018 г. по 11 января 2019 г. включительно. Победители и призеры будут определены с помощью онлайн-голосования.

Справки по телефону: 8(3456) 26-41-71.