Конкурс "Санки-Fest" стартовал в Тобольске
Конкурс на лучшую декоративно-прикладную работу "Санки-Fest" стартовал в Тобольском музее-заповеднике, сообщают организаторы.
Участниками могут стать коллективы дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования.
Веселая зимняя затея, сочетающая старинные традиции, создающая особое предпраздничное настроение будет интересна и маленьким и взрослым. При создании авторской поделки участники смогут дать полет фантазии и проявить все творческие способности. Особо приветствуется творческий, креативный подход и оригинальность.
Конкурс проводится в три этапа, с 3 декабря 2018 г. по 11 января 2019 г. включительно. Победители и призеры будут определены с помощью онлайн-голосования.
Справки по телефону: 8(3456) 26-41-71.