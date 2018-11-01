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Ямал полностью обеспечит больных сахарным диабетом бесплатными тест-полосками

Общество, 17:43 22 ноября 2018

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Больные сахарным диабетом смогут бесплатно получать большее количество тест-полосок, выдаваемых для самоконтроля уровня глюкозы в крови. Соответствующее изменение в закон о здравоохранении ямальские депутаты поддержали 22 ноября, сообщает ИА "Север-пресс".

Индивидуальный подход учитывает типы заболевания, его течение, степень компенсации. Больные получат возможность измерять уровень сахара крови от 1 до 4 раз день. Так, взрослые пациенты с сахарным диабетом первого типа смогут проводить до 730 измерений в год, дети — до 1 тыс. 460 измерений. Пациенты с сахарным диабетом второго типа до 250 измерений в год.

Сейчас больные получают не более 5 упаковок тест-полосок в год, однако в зависимости от производителя в упаковке может находиться от 25 до 100 тестовых полосок. Соответственно пациенты могли получить от 125 до 500 тест-полосок в год, что, по мнению разработчиков поправок в законопроект, не совсем объективно.

"Действительно, по этому поводу было достаточно много обращений. При высокой частоте измерения пациенту необходимо заранее запасаться расходными материалами, чтобы тест-полоски всегда были под рукой. Новая мера улучшает качество жизни заболевших. Когда есть возможность помочь людям – это нужно делать", — прокомментировала депутат Законодательного Собрания ЯНАО Елена Лаптандер.

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# сахарный диабет , тест-полоски , Ямал

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