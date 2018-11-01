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Тюменская область вошла в десятку "цифровых" регионов страны

Общество, 10:41 23 ноября 2018

admtyumen.ru

Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по внедрению цифровых технологий. Итоговый рейтинг по исследованию процессов цифровизации в России подготовили специалисты из центра финансовых инноваций и безналичной экономики московской школы управления "Сколково".

Помимо Тюменской области в десятку лидеров вошли Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская область, Республика Башкортостан, Ленинградская и Челябинская области.

Основу рейтинга составляет индекс "Цифровая Россия", который отражает наличие и успешность инициатив, связанных с цифровизацией на региональном уровне. Тюменская область получила 74,1 балл , что превышает среднее значение по всей России практически на 20 баллов.

На территории Тюменской области ведется активная работа по цифровизации региона, в том числе реализуются федеральные проекты. Один из них – проект по устранению цифрового неравенства. На сегодняшний день Тюменская область – лидер среди других регионов УФО по реализации данной федеральной программы. Кроме того, в 2018 году Тюменская область стала призером в трех номинациях на VI Всероссийском конкурсе региональной информатизации "ПРОФ-IT 2018", сообщает "Региональный информационно-образовательный центр".

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# рейтинг , цифровая экономика , цифровизация , цифровые технологии

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