Уральцам покажут новейшие телеком-разработки в Центре бизнес-возможностей

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Сотрудники уральских компаний и предприниматели чаще всего посещают Москву, Уфу и Казань. Эти города вошли в Топ-3 по популярности для командировок уральцев. По аналитике "МегаФона", за последние два месяца особенно часто бизнесмены Урала стали ездить в Москву и Московскую область. Поклонников высоких технологий связисты приглашают протестировать цифровые решения во время ближайшей поездки в столицу России. "МегаФон" первым среди операторов открыл Центр бизнес-возможностей, расположенный в головном офисе компании – Оружейном переулке.

Корпоративные клиенты смогут оценить последние телеком-разработки: от решений по работе с документооборотом до специализированной служебной связи. По данным опросов HeadHunter, практически каждый второй офисный работник в России ездит в командировки, четверть из них делают это ежеквартально, большинство поездок в пределах России (88%). Но, даже если сотрудник улетел в командировку, ему нужно оставаться на связи. Чтобы продемонстрировать, как решать любые бизнес-задачи и держать все процессы под контролем независимо от местонахождения, пространство Центра бизнес-возможностей "МегаФона" поделено на тематические зоны.

1. Решения для офиса. Здесь можно протестировать услугу "Виртуальная АТС" — для организации интернет-телефонии, найти новых клиентов с помощью умных SMS и сервиса "МегаФон.Таргет", оптимизировать работу автопарка с услугой "Контроль кадров" и "Контроль автопарка", и найти сотрудников на массовые позиции благодаря "Цифровому подбору линейного персонала".

2. Зал ожидания в аэропорту, где можно подписать документы с телефона с "Мобильной электронной подписью" или защитить данные от вирусов и предотвратить их перехват через Wi-Fi с помощью решения – "Антивзлом".

3. Импровизированное кафе. В нем представлены фемтосоты – мобильные базовые станции для усиления сигнала. Для быстрых расчетов с покупателями корпоративные клиенты из сферы ритейла могут самостоятельно подключить и настроить онлайн-кассы. Для компаний с повышенными требованиями безопасности будет актуально интеллектуальное видеонаблюдение.

"Мы предлагаем бизнесу комплексные, готовые к использованию решения, которые помогают развиваться, оптимизировать расходы и увеличивать выручку. Услуги, которые легко внедрить, и которые будут работать, прежде всего, в интересах клиента. Мы внимательно следим за потребностями, разрабатываем новые предложения, исходя из запросов и главное – теперь предлагаем клиентам первыми протестировать наши разработки в Центре бизнес-возможностей", — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" на Урале Инна Смирнова.