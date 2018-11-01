Сладковские волейболистки прошли в финал областной спартакиады

| Фото: Администрация Сладковского района | Фото: Администрация Сладковского района

Сладковские волейболистки прошли в финал XXII Cпартакиады учащихся Тюменской области. Отборочные соревнования по волейболу состоялись в селе Казанское 17 и 18 ноября, сообщает администрация Сладковского района.

В рамках спартакиады состязались юноши и девушки 2002–2004 годов рождения. В соревнованиях приняли участие команды из Викуловского, Казанского, Сорокинского, Абатского и Сладковского районов.

Сладковские девушки, обыграв всех соперниц со счетом 2:0, к сожалению, в последнем матче не смогли сломить сопротивление хозяев площадки и уступили им 1:2 по партиям. В итоге они заслуженно заняли второе место в турнирной таблице и прошли в финальную часть престижных соревнований региона.

Команда юношей была представлена сразу тремя школами района – Сладковской, Александровской и Маслянской. Юноши выступили показали четвертый результат, что не позволило им пройти в следующий этап спартакиады.

Финальный этап спартакиады проходит с 22 по 25 ноября в с. Упорово.