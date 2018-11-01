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Выставка "Снежная страна" открылась в московской усадьбе Воронцово

Общество, 17:16 23 ноября 2018

Сергей Клочев, РГО | Фото: Сергей Клочев, РГО

Фотовыставка "Снежная страна"открылась в московской усадьбе Воронцово 22 ноября, сообщает РГО.

На двадцати снимках участников фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" запечатлены дикие животные в зимнее время года: снежный русак соседствует с опасным охотником – леопардом, а белые лебеди на озере – с мудрой совой-неясытью.

https://www.rgo.ru/ | Фото: https://www.rgo.ru/

За этими кадрами известные российские фотографы отправлялись на Землю Франца-Иосифа и Камчатку, в Якутию и Амурскую область, на Чукотку и Командоры.

https://www.rgo.ru/ | Фото: https://www.rgo.ru/

Выставка в парке будет работать до 31 января.

Напомним, в настоящее время выставки "Самой красивой страны" также проходят в московских Джамгаровском и Бабушкинском парках. Лучшими фотографиями по версии РГО можно полюбоваться и на Старом Арбате. Экспозиции работают не только в столице – "Самая красивая страна" путешествует по регионам России и по зарубежным государствам. Познакомиться со всеми выставками можно здесь.

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# выставка , РГО

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