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В Свердловской области школьник застрелил обидчика из ружья

Происшествия, 15:42 24 ноября 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Школьник в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области застрелил своего сверстника из охотничьего ружья. Поводом для расправы стали обидные шутки. Об этом сообщают РИА Новости.

По информации СМИ инцидент произошел в ходе ссоры между двумя подростками из-за шуток в адрес одного из них. Когда школьник не смог выгнать обидчика из своего дома, он достал охотничье ружье и якобы выстрелил в знакомого.

Как сообщили в региональном следственном управлении следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.

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# Свердловская область , убийство , школьники

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