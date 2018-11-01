В Свердловской области школьник застрелил обидчика из ружья

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Школьник в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области застрелил своего сверстника из охотничьего ружья. Поводом для расправы стали обидные шутки. Об этом сообщают РИА Новости.

По информации СМИ инцидент произошел в ходе ссоры между двумя подростками из-за шуток в адрес одного из них. Когда школьник не смог выгнать обидчика из своего дома, он достал охотничье ружье и якобы выстрелил в знакомого.

Как сообщили в региональном следственном управлении следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.