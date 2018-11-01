Тюмень и Тобольск примут региональный чемпионат WorldSkills Russia

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 2018 году региональный чемпионат WorldSkills Russia расширит границы и пройдет в Тюмени и Тобольске. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич.

По ее словам, в чемпионате примут участие и представители других регионов, уже заявились более 270 человек.

"Ребята из Москвы, Омска и Кургана выполнят точно те же задания, что и тюменские участники и получат за них баллы. Однако их результаты не пойдут в зачет соревнований", - уточнила она.

С появлением в 2018 году пяти новых компетенций чемпионата, их число достигло 36. Кроме того, для специалистов рабочих профессий состоятся соревнования по новому направлению "Навыки мудрых". В них поучаствуют профессионалы старше 50 лет. Среди новых компетенции — "Медицинский и социальный уход", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Дошкольное воспитание".

"У специалистов раньше была теоретическая подготовка, а WorldSkills позволяет провести также подготовку на практике, - отметил заместитель главного инженера по ПАО "СУЭНКО" Сергей Потапов. - И теперь, когда к нам приходит сотрудник, мы уже можем видеть, что он знает не только теорию, но может применить эти знания на практике. Новые компетенции позволяют выпускать готового сотрудника, который приходит и начинает работать сразу".

В Тюмени соревнования традиционно пройдут на нескольких площадках. Основная - Выставочный зал. Площадка в Тобольске примет соревнования в компетенциях "Сантехника и отопление", "Лабораторный химический анализ", "Электромонтаж", "Промышленная автоматика" и "Ветеринария".

Торжественная церемония открытия чемпионата состоится в Тюмени в ДК "Нефтяник" 28 ноября.

Николай Ступников