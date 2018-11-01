Московские и тюменские ученые-биохимики подписали соглашение о сотрудничестве

Академик Андрей Лисица | Фото: www.utmn.ru Академик Андрей Лисица | Фото: www.utmn.ru

Институт биомедицинской химии им. В. Н.Ореховича – новый партнер ТюмГУ. Соглашение о сотрудничестве подписали в Москве ректор ТюмГУ Валерий Фальков и директор ИБМХ академик РАН Андрей Лисица, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

ИБМХ – лидер научных исследований в области транскриптомики, протеомики и метаболомики, био- и хемоинформатики, нанобиотехнологий.

ТюмГУ и ИБМХ сближают актуальные научные задачи, направленные на изучение иксодовых клещевых инфекций. ТюмГУ известен своими исследованиями в области акарологии и паразитологии. В ИБМХ изучают иммунопатогенез клещевого энцефалита, а именно — функциональный статус инфицированных вирусом клещевого энцефалита антигенпрезентирующих клеток. Это должно позволить разработать новые подходы к ранней диагностики заболевания.

Кроме того, стороны намерены уделять внимание изучению иксодовых клещевых боррелиозов. Перспективным направлением совместных исследований будет применение технологий микрофлюидики на основе новых физических явлений, открытых в ТюмГУ, для разработки девайсов Lab-on-a-Chip и Organ-on-a-Chip, которые могут найти применение в медицине и сельском хозяйстве. В совместных планах – создание распределенной научно-исследовательской лаборатории, разработка новых образовательных программ последипломного обучения. Новые планы стороны выстраивают в соответствии с повесткой формируемого в Тюменском регионе НОЦ, одним из фокусов которого может стать биологическая безопасность.