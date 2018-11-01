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Названы лауреаты конференции "Невиданная Отчизна" в Тобольске

Общество, 18:27 26 ноября 2018

tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Доклады "Репертуар Тобольского театра в конце XVIII - начале XIX вв." воспитанницы Православной гимназии Дарины Малышевой, и "Это было недавно, это было давно" учащейся 11 класса школы № 1 Екатерины Браеску признаны лучшими на V конференции "Невиданная Отчизна", посвященной предстоящему Году театра в Тобольске, сообщает Тобольский музей-заповедник.

В числе докладчиков выступили студенты Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова, Тобольского многопрофильного техникума, учащиеся школ, воспитанники лицея и Православной гимназии во имя Святителя Иоанна, митрополита Тобольского.

Работа конференции проходила по двум секциям: "Провинциальный губернский светский театр в Сибирском крае" и "Особенности культурно-просветительской жизни в Тобольском крае". После выступлений для участников прошла экскурсия, в ходе которой гости смогли узнать о становлении музейного дела в Тобольске и увидеть предметы первых коллекций.

Все докладчики получили дипломы участника, благодарственными письмами отмечены руководители научных исследований и члены жюри. Лучшие работы V музейной конференции "Невиданная Отчизна" будут опубликованы в специальном выпуске журнала "Реликвариум" Тобольского музея-заповедника.

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# конференция , Тобольск

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