Из-за аварии ограничено движение для транспорта по улице Володарского в Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
В связи с устранением аварии на подземных коммуникациях по ул. Володарского в районе дома № 60 временно ограничено движение для транспорта с 26 ноября по 3 декабря, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Водителям необходимо обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.
Пути объезда: ул. Профсоюзная, ул. Республики, ул. Орджоникидзе. Со схемой перекрытия можно ознакомиться, скачав файл.