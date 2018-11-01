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Из-за аварии ограничено движение для транспорта по улице Володарского в Тюмени

Общество, 16:16 26 ноября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В связи с устранением аварии на подземных коммуникациях по ул. Володарского в районе дома № 60 временно ограничено движение для транспорта с 26 ноября по 3 декабря, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Водителям необходимо обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Пути объезда: ул. Профсоюзная, ул. Республики, ул. Орджоникидзе. Со схемой перекрытия можно ознакомиться, скачав файл.

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# авария , объезд , транспорт

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