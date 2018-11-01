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Судебные приставы доставили должника по алиментам в суд

Происшествия, 12:54 27 ноября 2018

УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

Мужчину, который задолжал по алиментам двоим детям 420 тыс. рублей, доставили в суд в наручниках, сообщает региональное управление ФССП.

Мужчина долгое время уклонялся от выплат, но судебные приставы нагрянули на домашний адрес должника и принудительно доставили его в отдел. Составив протокол по статье 5.35.1. КоАП РФ, мужчине предложили проехать в суд, но должник отказался, сказав, что приедет самостоятельно. Судебный пристав отказал в этой просьбе. Под сопровождением сотрудников специализированного отдела оперативного дежурства должника сопроводили на улицу, где он попытался убежать. Сотрудникам службы пришлось надеть на мужчину наручники, чтобы доставить его в здание суда.

Суд постановил назначить мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

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# алименты , суд , судебные приставы

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