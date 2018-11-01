"Легионеры" заработали два очка на уральских мишках

| Фото: ХК «Рубин» | Фото: ХК «Рубин»

Со счетом 4:3 "Тюменский легион" вновь одолел "Белых медведей" из Челябинска в повторном матче чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Дома "Легионеры" смогли записать в свой актив лишь два очка, так как хозяева смогли победить только в овертайме, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Гости после поражения в первом матче явно смотрелись предпочтительнее. В начальной 20-минутке они хоть и не сумели забить, но и свои ворота оставили нераспечатанными. А после перерыва даже смогли открыть счет. Однако хозяев льда такой расклад, очевидно, не устраивал. В этом же периоде они забросили три шайбы. Челябинцы отчаянно пытались спасти встречу. В середине третьего периода они сократили отставание, а за 12 секунд до финальной сирены перевели игру в овертайм.

На 64-й минуте капитан тюменцев Андрей Коваленко точным броском принес победу своей команде.