Рособрнадзор: ЕГЭ не претерпит существенных изменений

| Фото: Рособрнадзор | Фото: Рособрнадзор

Организация и содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11 классов и основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников не претерпят в этом учебном году существенных изменений, сообщает Рособрнадзор.

К предметам ЕГЭ, сдаваемым по выбору, добавится китайский язык, а для выпускников 9 классов пройдет также итоговое собеседование по русскому языку, основной срок его проведения – 13 февраля.

"С началом нового 2018-2019 учебного года во всех регионах России стартовала кампания по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации, в которой в 2019 году примут участие около 700 тысяч выпускников 11 классов", - сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Как и в предыдущие годы, прохождение итоговой аттестации выпускниками 11 классов начнется с написания итогового сочинения (изложения), успешная сдача которого является условием их допуска к ЕГЭ.

Контрольные измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ также не претерпели существенных изменений. Анзор Музаев сообщил, что в текущем учебном году продолжит совершенствоваться технология проведения ЕГЭ. Так в 2019 году планируется пилотное внедрение технологии доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов по Интернету. Предполагается, что полностью эта технология заменит доставку КИМов, записанных на защищенные диски, в 2020 году.

Заявления на участие в государственной итоговой аттестации для 9 классов (ГИА-9) будут приниматься до 1 марта. Как и ранее, для прохождения экзаменов выпускнику необходимо будет успешно сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике, а также два предмета по выбору.