Молодых специалистов скорой помощи посвятят в профессию

| Фото: Станции скорой медицинской помощи | Фото: Станции скорой медицинской помощи

Молодых специалистов — врача и 25 фельдшеров - ждет посвящение в профессию. Оно начнется на центральной подстанции Станции скорой помощи 30 ноября в 13 часов 30 минут, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Новички покажут творческие номера, сценки, послушают напутственные слова главного врача, руководителей отделов, ветеранов скорой помощи, получат памятные свидетельства о принятии в трудовую семью.

“В этом году значительно снизилась текучка кадров. Сотрудники уходили служить в армию, в декрет, переезжали жить в другие города. Поэтому на конец лета вакансий на должность фельдшера общепрофильной выездной бригады было мало. В первую очередь мы приняли финалистов конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда" среди студентов и выпускников медколледжей с красными дипломами", - рассказала руководитель административно-хозяйственной службы Станции скорой медицинской помощи Лариса Дьяченко.

Она добавила, что удалось взять еще восемь молодых специалистов после увеличения количества бригад, предназначенных для обслуживания более 20 населенных пунктов Нижнетавдинского района.

“Территориально этот район протяженный - в диаметре более 100 километров. Поэтому в такие населенные пункты, как Кунчур, Торгили, Мияги и Тангачи, Бухтал, Тюнево, Карагандинский и другие, с мая на экстренные вызовы выезжают бригады скорой помощи из Тюмени”, - прокомментировала Лариса Дьяченко.

По словам специалиста, с 2017 года учреждение начало активно работать с Тюменским медицинским университетом, добиваясь для студентов, желающих работать на скорой помощи, бюджетных мест в ординатуре. К работе на выездных бригадах врачи допускаются только после двухлетнего обучения в ординатуре по скорой медицинской помощи. Так, в сентябре 2019 года на скорую помощь придут шесть врачей, и столько же - в 2020 году.