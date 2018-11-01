Теплый праздник и шары в виде цветов подарили мамам в честь Дня матери

| Фото: пресс-служба ДК "Водник" | Фото: пресс-служба ДК "Водник"

Праздничная программа в честь Дня матери состоялась в Доме культуры "Водник". Мероприятие получилось теплым, трогательным и необычным, ведь это была целая программа с участием самих зрительниц.

Каждая семья приготовила творческую визитку и дефиле в тематических костюмах. На сцене блистали прекрасные мамы со своими очаровательными дочками, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Зрителей порадовали участники клубных формирований модельного агентства "Клеопатра", хореографической студии "Серебряные кружева", вокальной студии "Live", модельного агентства "Клеопатра", ансамбля народной песни "Вереница" и театральной студии "Шанс".

Кроме того, волонтеры ДК "Водник" провели акцию в честь Дня матери. Они подарили порядка 60 разноцветных шаров в виде цветов. А это значит, что более полусотни матерей получили яркое поздравление и заряд настроения на весь день.