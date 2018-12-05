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В Салехарде установят памятник первооткрывателям пути из Оби в Енисей

Общество, 15:32 05 декабря 2018

salekhard.org | Фото: salekhard.org

Корабль на льдине - такой памятник пополнит список достопримечательностей Салехарда, сообщает пресс-служба администрации города.

Это символ экспедиционных судов, на которых второй Обско-Енисейский отряд под командованием лейтенанта Дмитрия Овцына вышел в августе 1737 года из Обдорска (сейчас Салехард) и достиг Енисейского залива, открыв сквозной водный путь, называемый также северным морским путем из Оби в Енисей.

Выполненная первопроходцами задача по описанию береговой линии между устьями рек стала важной частью Великой Северной экспедиции. Она продолжалась около десяти лет и позволила нанести на карту почти все русское побережье Ледовитого океана, берега Охотского и Берингова морей, открыть Таймыр, Аляску, Алеутские и Командорские острова.

Установить корабль предложило Ямальское отделение Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", чтобы сохранить историю открытий на ямальском Севере и в Арктике. За появление нового монумента в районе Речного вокзала Салехарда проголосовали 86,4% жителей в опросе на платформе "Решай".

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# исторические памятники , история , Русское географическое общество

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