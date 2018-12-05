Тюменский "Киберпатруль" презентовали на международном форуме добровольцев

| Фото: ТГМЦ | Фото: ТГМЦ

Тюменский проект "Киберпатруль" стал участником программы акселерации в рамках конкурса "Доброволец России" и был презентован на Международном форуме добровольцев в Москве, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

До этого проект "Киберпатруль" вошел в число лучших волонтерских инициатив среди 15 тыс. участников конкурса "Доброволец России". Тюменский "Киберпатруль" был направлен для дальнейшего тиражирования в регионах Российской Федерации.

Опыт реализации проекта в Тюмени стал интересен уполномоченному при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анне Кузнецовой. Куратор проекта, председатель комитета молодежной политики городского департамента по спорту и молодежной политике Алексей Краев подчеркнул на встрече с Анной Кузнецовой, что тюменский "Киберпатруль" отличается от аналогичных инициатив в других регионах: сразу после выявления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к работе с ним оперативно подключаются все органы системы профилактики.

"Работа с ребенком не должна ограничиваться взаимодействием с ним в сети Интернет. Важно занять подростка в реальной жизни, в том числе через включение в позитивные молодежные сообщества и прямое взаимодействие с наставником", – отметил Алексей Краев.

Кроме того, на презентационной площадке куратор проекта предложил создать единый урок безопасности в информационном пространстве, который сможет использовать каждый учитель России в работе с детьми. Анна Кузнецова поддержала тюменские инициативы и предложила в рабочем порядке приступить к их реализации.