Тюменцы за айфон рассказывают о том, чего добились в 2018 году

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Тюменцы в рамках новогоднего челленджа историй в социальных сетях за айфон рассказывают о том, чего добились в 2018 году, сообщает мультицентр "Моя территория".

Под хештегом #мывелисебяхорошо они рассказывают об итогах уходящего года и делятся теплыми воспоминаниями и новыми начинаниями. Таким образом, делясь впечатлениями, тюменцы принимают участие в новогоднем розыгрыше "From деда with love 2019" с главным призом — Iphone 8 Plus.

Розыгрыш проходит от сервиса бесплатных регистраций TMN-ID. Помимо нового телефона, между участниками разыграют еще 18 призов, из них: брендированные толстовки, рюкзаки, кружки, термосы, кепки, курсы копирайтинга, экскурсии в музеи и другие подарки от проектов сервиса.

Чтобы получить приз, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Прием заявок продлится до 24 декабря до 23 часов.

Победителей выберут 25 декабря с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире на странице: moi-portal.ru.