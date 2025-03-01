В Тюмени ТРИЦ отзовет часть квитанций с некорректными данными за март

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Часть квитанций с неверно указанными суммами начислений оплаты по ЖКУ за март отзовёт Тюменский расчетно-информационный центр. В некоторых платежках не отобразились разделительные запятые в итоговых суммах, сообщает инфоцентр регионального правительства со ссылкой на ТРИЦ.

Большую часть некорректных квитанций изъяли и перепечатали, но некоторые уже были доставлены жителям. Для замены бумажной квитанции можно обратиться в один из абонентских пунктов.

Отметим, при оплате с помощью электронных сервисов суммы выходят корректно. Если отсканировать QR-код, то приложение покажет реальный размер начислений.

ТРИЦ приносит извинения за доставленные неудобства.

Специалисты готовы ответить на все вопросы по телефону 8 (3452) 399-399 или в чате поддержки виртуального абонентского пункта на сайте и в личном кабинете.