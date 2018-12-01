Ребенка с химическим ожогом глаза медики экстренно доставили в стационар

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9-летнего ребенка с химическим ожогом глаза медики экстренно доставили в стационар ОКБ №2 вечером 9 декабря, сообщает Станция скорой медицинской помощи.

Химический ожог правого глаза ребенок получил во время починки своей обуви. Мальчик направил тюбик с суперклеем вверх и с усилием на него надавил, клей брызнул прямо в глаз.

В экстренную службу скорой помощи позвонила мама ребенка. В 17 часов 50 минут диспетчер принял от нее звонок и посоветовал ей до прибытия скорой помощи оказать ребенку первую помощь. Получить оперативную консультацию женщина смогла по телефону 50-99-00. Врач консультативного пункта скорой медицинской помощи рассказал, что в первые секунды необходимо убрать с века и ресниц клей с помощью сухой ткани (движение сверху вниз), а после приложить влажную ткань, которая охладит поврежденный участок и уменьшит концентрацию химического вещества.

Через 10 минут после звонка на место прибыла врачебная бригада. Медики обнаружили у ребенка покраснение глаза, отечность века и частично слипшиеся ресницы. Они оказали маленькому пациенту всю необходимую помощь и доставили в областную клиническую больницу № 2. Врачи приемного отделения полностью удалили химическое вещество с поверхности глаза путем промывания спецсредствами, затем закапали дезинфицирующие капли. Ребенок проходит амбулаторное лечение в поликлинике.

Всего с 8 по 9 декабря врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 528 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 580 пациентов. В службы неотложной помощи поликлиник переданы 446 вызовов, где состояние пациентов не представляло угрозу для жизни, — повышение артериального давления, высокая температура, боль в пояснице и так далее.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 245 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Количество бригад на линии за сутки — 42, нагрузка на одну бригаду — 19 вызовов.

Бригады скорой спасли 62 тюменца, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 14 пациентам в состоянии комы, шока, 20 — с острым коронарным синдромом, 28 — с нарушением мозгового кровообращения.​