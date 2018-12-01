Срочно требуются: на одного безработного в Тюменской области - пять вакансий

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41 тыс. 510 человек нашли работу после обращения в службы занятости Тюменской области за 11 месяцев 2018 года. В среднем на одного безработного в регионе приходится пять вакансий, на данный момент в базе данных 26 тыс. предложений от работодателей.

Примечательно, что, обратившись в центры занятости по месту жительства, тюменцы могут не только ознакомиться с полным перечнем вакансий, но и получить консультации специалистов: кому-то предложат бесплатно пройти переобучение, повысить квалификацию, существуют программы по содействию открытия собственного бизнеса. Индивидуальный подход здесь обеспечен каждому.

В Тюменской области разработаны программы как для молодых мам, которые не планируют после окончания декретного отпуска возвращаться на предыдущее место работы, так и для людей пенсионного и предпенсионного возраста.

Особое внимание уделяется выпускникам высших и средних учебных заведений - специалисты службы занятости подыскивают для ребят наставников среди работодателей еще во время обучения.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, чаще всего в центры занятости обращаются люди рабочих профессий: строители, операторы различной техники, водители, неквалифицированные рабочие. "Наиболее востребованными остаются профессии строительной отрасли: штукатур, монтажник технологических трубопроводов, электрогазосварщик и другие. Сохраняется высокая потребность специалистов с высшим образованием: врачей, инженеров, учителей", - уточнила она.

При содействии службы занятости работу находили продавцы, менеджеры, повара, делопроизводители, администраторы, инженеры, бухгалтеры и специалисты других профессий. По данным на 1 декабря, 82,8% от обратившихся в центры занятости, - трудоустроены.

Что касается заработной платы, то согласно мониторингу общероссийского исследования РЭУ им. Плеханова, она определяется востребованностью профессии на рынке труда. Социологи проанализировали не только информацию о количестве вакансий в разрезе субъектов России, но и сведения о среднем уровне заработной платы в разрезе профессий. Оказалось, что наиболее высокие зарплаты у специалистов в области компьютерных технологий (средняя зарплата по России составляет 54 тыс. рублей в месяц). На втором месте – финансисты и экономисты. На третьем месте ‒ сварщики. Специалисты, которые работают на современном сварочном оборудовании, на аппаратах лазерной сварки и пр., получают в среднем 44 тыс. рублей в месяц.

"Не случайно у сварщиков достаточно высокие зарплаты, ведь эта профессия — одна из трех наиболее востребованных в стране", ‒ отметила директор по развитию системы профессиональных стандартов НИИ труда и социального страхования Ирина Волошина, подчеркнув, что зарплаты всегда определяются востребованностью профессии на рынке труда.

В настоящее время все работодатели Тюменской области направляют в центры занятости населения отчеты о квотировании рабочих мест и существующих вакансиях. А центры занятости формируют для работодателей пул претендентов.

Кстати, тюменцы могут найти работу, не выходя из дома – вакансии размещены на интерактивном портале службы занятости населения Тюменской области, здесь же можно узнать всю информацию о предприятии и всех существующих программах по профессиональному переобучению и самозанятости. А для тех, кто привык к живому общению, организуют ярмарки вакансий, на которых можно пообщаться с будущим работодателем, оценить условия работы и получить консультацию специалистов о карьерном росте.