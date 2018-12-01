Александр Моор рассказал в прямом эфире о сроках строительства школ и детсадов

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Детский сад и школу в 15-м микрорайоне Тобольска в соответствии с контрактом построят к концу 2019 года. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире в соцсети "Одноклассники".

"Теме образования посвящено больше всего вопросов. Жительница Тобольска интересуется перспективами строительства и сроками ввода в эксплуатацию школы и детского сада в 15-м микрорайоне города. Возведение этих объектов уже началось. На строительстве детского сада на 550 мест произведена забивка свай. Продолжается и строительство школы на 1 тысячу 200 учебных мест, начатое в июне 2018 года - там идет кладка цокольного этажа", - рассказал Александр Моор. Оба объекта планируется ввести в строй в декабре 2019 года.

В Тюмени школа в районе улиц Янтарная и Бориса Житкова примет первых учеников 1 сентября 2019 года, добавил он. Чтобы записать туда детей, нужно после 1 февраля 2019 года обращаться в школу №65, расположенную по адресу ул. Широтная, 116.

"Ввод в эксплуатацию детского сада на 150 мест в селе Исетское запланирован на декабрь 2019 года. Уже разработана проектно-проектная документация, проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика, контракт с которым будет заключен в первом квартале 2019 года", - сообщил глава региона.

Прямой эфир губернатора продолжался более часа, его посмотрели свыше 200 тыс. человек. Александр Моор ответил на вопросы, касающиеся образования, строительства и реконструкции дорог, мостов, школ и детских садов, переселения из аварийного жилья, благоустройства, экологии и многих других сфер жизни тюменцев.

"Конечно, я успел ответить не на все поступившие вопросы. Но обращения, не прозвучавшие в прямом эфире, разумеется, не останутся без внимания. Их авторы получат объективные и полные ответы от моих заместителей или руководителей профильных департаментов", - подчеркнул губернатор. Александр Моор поблагодарил пользователей соцсети за общение и пообещал, что подобная практика будет продолжена.

"Возможно, в следующий раз на связи будут и главы городов и районов области, чтобы отвечать на вопросы, поступающие из муниципалитетов", - сказал губернатор.

Евгений Бабенко