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Тюменские дзюдоисты завоевали серебро и бронзу Кубка России

Спорт, 13:04 11 декабря 2018

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Две серебряные и две бронзовые медали завоевали тюменские дзюдоисты на Кубке России в Ханты-Мансийске с 7 по 9 декабря, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Бронзового успеха в весовой категории до 66 кг добился Давид Абдуллаев, одержавший победы в четырех схватках.

Обладателем серебряной награды в весе до 73 кг стал Шамиль Зилфикаров, на счету которого также четыре выигранных встречи.

В категории до 90 кг медали достались сразу двум тюменским спортсменам. Эльдар Аллахвердиев завоевал серебро, а Иван Мариненков – бронзу. Оба дзюдоиста одержали верх в трех поединках.

Всего за награды Кубка России по дзюдо среди мужчин и женщин боролись 220 спортсменов из 43 регионов РФ.

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# дзюдо , Кубок России

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