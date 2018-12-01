Олег Тактаров проведет мастер-класс для ямальских борцов

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров проведет мастер-класс для ямальских борцов 14 декабря, сообщает ИА "Север-пресс".

Российский и американский спортсмен, актер, телеведущий Олег Тактаров посетит турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) на призы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Турнир начнется в Ледовом дворце 15 декабря в 16 часов. Здесь сразятся рейтинговые бойцы Ямала, а также регионов России и стран зарубежья. Помимо поединков запланированы шоу-программа, аукцион и многое другое.