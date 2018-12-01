  • 12 декабря 201812.12.2018среда
  • USD66,5022
    EUR75,6197
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер юго-западный

Олег Тактаров проведет мастер-класс для ямальских борцов

Спорт, 08:29 12 декабря 2018

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров проведет мастер-класс для ямальских борцов 14 декабря, сообщает ИА "Север-пресс".

Российский и американский спортсмен, актер, телеведущий Олег Тактаров посетит турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) на призы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Турнир начнется в Ледовом дворце 15 декабря в 16 часов. Здесь сразятся рейтинговые бойцы Ямала, а также регионов России и стран зарубежья. Помимо поединков запланированы шоу-программа, аукцион и многое другое.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# единоборства , Олег Тактаров , смешанные , турнир , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:35 12.12.2018Тюменские хоккеистки сыграют в матче звезд
08:51 12.12.2018Ямальский кросс выйдет на зимние трассы
08:29 12.12.2018Олег Тактаров проведет мастер-класс для ямальских борцов
17:07 11.12.2018Более десяти ледовых площадок откроют в Тюменском районе