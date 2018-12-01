Проблему нехватки врачей в Тобольске будут решать комплексно

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Решать проблему нехватки врачей-терапевтов и узких специалистов в медицинских учреждениях Тобольска будут комплексно. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире в соцсети "Одноклассники".

Губернатор рассказал, что в настоящее время в рамках целевого приема в Тюменском государственном медицинском университете обучаются 63 студента для последующей работы в Тобольске. Кроме того, из регионального бюджета выделены средства на приобретение 75 квартир, которые будут служебным жильем для врачей.

"Основная проблема в Тобольске – это кадры, почти половина ставок участковой службы - вакантные. Поэтому тут важна системная работа, этот вопрос находится на особом контроле", - заверил Александр Моор.

Продолжится работа и в части материально-технического оснащения медицинских учреждений Тобольска. Так, принято решение о приобретении магнитно-резонансного томографа и компьютерного томографа, деньги уже выделены. Аппарат КТ установят в областной больнице №3 в первом квартале 2019 года, а МРТ — во втором квартале с учетом сложности монтажа.

"Что касается капитального ремонта, то уже поэтапные работы ведутся с 2017 года. Пациенты терапевтического, урологического и травматологического отделений областной больницы получают помощь в комфортных условиях. Проводятся конкурсные процедуры по подбору подрядчика для проведения капремонта поликлиники в четвертом микрорайоне. Подготовлена проектная документация для ремонта перинатального центра, начать работы планируется в 2019 году. Также в следующем году начнется строительство поликлиники в микрорайоне 7а", - рассказал Александр Моор.

Прямой эфир губернатора продолжался более часа. Александр Моор ответил на вопросы, касающиеся образования, строительства и реконструкции дорог, мостов, школ и детских садов, переселения из аварийного жилья, благоустройства, экологии и многих других сфер жизни тюменцев.

Любовь Голышева