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Бизнесмена из Нового Уренгоя осудят за убийство должника

Происшествия, 13:37 12 декабря 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Предпринимателя, обвиняемого в убийстве местного жителя, осудят в Новом Уренгое, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

В июле 2018 года в Новом Уренгое пропал 27-летний местный житель. Пропавший не собирался выезжать за пределы города, внезапно прекратил общение с родственниками. Следователи вышли на предпринимателя из Надыма. Он рассказал, что убил знакомого из-за денежного долга. Тело мужчины закопал в грунт за городом.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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# Новый Уренгой , убийство

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