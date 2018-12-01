Бизнесмена из Нового Уренгоя осудят за убийство должника

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Предпринимателя, обвиняемого в убийстве местного жителя, осудят в Новом Уренгое, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

В июле 2018 года в Новом Уренгое пропал 27-летний местный житель. Пропавший не собирался выезжать за пределы города, внезапно прекратил общение с родственниками. Следователи вышли на предпринимателя из Надыма. Он рассказал, что убил знакомого из-за денежного долга. Тело мужчины закопал в грунт за городом.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.