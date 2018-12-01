Жители Казани и Москвы больше всех в России платят за услуги ЖКХ

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Тюмень заняла шестое место в рейтинге российских городов по среднему онлайн-платежу за коммунальные услуги. В среднем за раз тюменцы тратят на ЖКУ 2 тыс. 309 рублей. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив расходы россиян в Сети на бытовые услуги — ЖКУ, домашний Интернет и платное телевидение, сообщает пресс-служба Яндекс.Денег.

Первое место в рейтинге заняла Казань (3 тыс. 288 рублей), второе — Москва (3 тыс. 209 рублей), третье — Владивосток (2 тыс. 999 рублей). В Топ-10 городов с самыми большими средними онлайн-платежами за коммунальные услуги вошли также Санкт-Петербург, Белгород, Набережные Челны, Туапсе и Сургут.

В целом по стране средний чек за ЖКУ составляет в сети 2 тыс. 273 рубля. За год он увеличился примерно на 5%. Люди стали больше тратить и на домашний Интернет, средний чек за который вырос почти на 10% — до 538 рублей. А вот расходы на платное телевидение уменьшились на 60%. В этой категории средний чек россиян составляет 1 тыс. 35 рублей.

В ходе анализа сравнивались платежи с января по октябрь 2018 и 2017 годов. Пользователи оплачивали бытовые услуги на сайте и в приложении Яндекс.Денег. Учитывались также платежи россиян через Яндекс.Кассу на собственных онлайн-площадках компаний, предоставляющих коммунальные и телекоммуникационные услуги. При составлении рейтинга городов по среднему чеку за ЖКУ учитывались платежи пользователей как в адрес управляющих компаний и ТСЖ за все коммунальные услуги, так и в пользу отдельных поставщиков газа, электричества и других ресурсов.