Тюменцев научат составлять карту желаний

| Фото: Мультицентр "Моя территория" | Фото: Мультицентр "Моя территория"

Встреча, посвященная составлению личной карты желаний, пройдет в Тюмени в мультицентре "Моя территория" 14 декабря. Вместе с психологом-консультантом Дианой Юсуповой гости узнают, где хранить карту желаний и что делать после того, как она составлена, сообщает мультицентр "Моя территория".

"Карта желаний — очень мощный инструмент, который достает из нашего подсознания все сокровенные желания и помогает им реализоваться. Поскольку, вынося на бумагу, визуализируя мечты, мы можем понять, как мечты исполнить в действие. У составления такой карты есть несколько важных правил, именно об этом поговорим на нашей встрече", — отметила руководитель мультицентра Мария Федоренко.

Начало мероприятия в 19 часов по адресу ул. Ванцетти, 1. Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке.