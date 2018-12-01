  • 14 декабря 201814.12.2018пятница
  • USD66,2550
    EUR75,3916
  • В Тюмени -9..-11 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменцев научат составлять карту желаний

Общество, 09:41 14 декабря 2018

Мультицентр "Моя территория" | Фото: Мультицентр "Моя территория"

Встреча, посвященная составлению личной карты желаний, пройдет в Тюмени в мультицентре "Моя территория" 14 декабря. Вместе с психологом-консультантом Дианой Юсуповой гости узнают, где хранить карту желаний и что делать после того, как она составлена, сообщает мультицентр "Моя территория".

"Карта желаний — очень мощный инструмент, который достает из нашего подсознания все сокровенные желания и помогает им реализоваться. Поскольку, вынося на бумагу, визуализируя мечты, мы можем понять, как мечты исполнить в действие. У составления такой карты есть несколько важных правил, именно об этом поговорим на нашей встрече", — отметила руководитель мультицентра Мария Федоренко.

Начало мероприятия в 19 часов по адресу ул. Ванцетти, 1. Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# планирование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:20 14.12.2018В Ишиме официально открыли центральную библиотеку
11:09 14.12.2018Полиция Тюмени перейдет на усиленный режим работы в период праздников
10:58 14.12.2018Стартовал конкурс проектов для школьников "Большие вызовы"
10:47 14.12.2018В ФЦН провели около четырех тысяч операций в 2018 году