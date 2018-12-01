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Тюменец передал лжесотруднику банка реквизиты личного счета

Происшествия, 16:38 14 декабря 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мошенника, обманувшего мужчину на 130 тыс. рублей, разыскивают в Тюмени, сообщает городская полиция.

Мужчине позвонил якобы сотрудник одного из банков города. Под предлогом перечисления денежных средств на банковскую карту тюменца, он попросил сообщить ему реквизиты личного счета. Получив данные, злоумышленник перевел 130 тыс. рублей. Потерпевший обнаружил пропажу и обратился за помощью в полицию.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

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# мошенничество

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