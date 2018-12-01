Синоптики: выходные будут теплыми и снежными

| Фото: www.meteovesti.ru | Фото: www.meteovesti.ru

Выходные дни 15 и 16 декабря будут теплыми и снежными. Средняя температура воздуха днем на территории юга Тюменской области составит минус 7 градусов, сообщает Гисметео.

15 декабря в регионе ожидается минус 5-8 градусов. Утром пройдет снег. Его выпадет примерно 0,1 мм. Скорость ветра составит 8 метров в секунду. Вечером возможен снег.

16 декабря столбик термометра опустится до отметок минус 9-4 градусов. Снег будет идти днем, высота снежного покрова составит 0,3 мм. Скорость ветра - 6 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 758 мм рт. столба. Средняя влажность воздуха - 87%.

Анжела Лебедева