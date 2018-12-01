В Нижнетавдинском районе состоялся конно-спортивный чемпионат на "Кубок Ермака"

Фото комитета по делам национальностей Тюменской области Фото комитета по делам национальностей Тюменской области

Кубок Ермака в конно-спортивном чемпионате завоевала команда спецназа Управления федеральной службы исполнения наказаний, первое место среди детей - у команды "Кречет". Состязания, посвященные Дню сибирского казачьего войска, прошли в Нижнетавдинском районе 15 декабря.

В чемпионате приняли участие девять команд. Участники преодолели эстафету, состоящую из шести этапов: сбор-разбор автомата Калашникова, метание ножа, обезоруживание, стрельба из пневматической винтовки, элементы рукопашного боя, верховая езда. Как рассказал атаман Южно-Тобольского отдельского казачьего общества Николай Белослудцев, главная цель мероприятия - проверить силы казаков.

"В преддверии Дня сибирского войска, которое отмечается 19 декабря, мы проводим межведомственную эстафету. Состязания позволяют оценить свои возможности и показать свою удаль. К участию мы пригласили сотрудников правоохранительных органов, управления исполнения наказаний, представителей общественных организаций воинов-пограничников", - пояснил он.

В общекомандном зачете казаки Южно-Тобольского отдельского казачьего общества заняли третье место.

Помимо состязаний для гостей "Казачьего подворья" провели экскурсии, были организованы катания на лошадях и казачьи вечерки с народными играми, песнями и танцами. Как отметил глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов, подобные мероприятия пользуются особой любовью жителей.

"Нижнетавдинская земля в пятый раз открыла свои границы, для того чтобы здесь произошел праздник сильных, добрых, смелых на приз Ермака Тимофеевича. Сегодняшнее мероприятие стало традиционным, и это замечательно", - заявил он, пожелав всем хорошего настроения.

Сейчас на территории региона проживает около 1 тыс. 700 казаков, действует 15 общественных организаций. Атаман Южно-Тобольского отдельского казачьего общества Николай Белослудцев заверил, что скоро их станет еще больше.

"Современные казаки — люди, разделяющие идеи государственности российской, верующие в бога, желающие защищать Отечество и чтущие традиции . Сейчас идет период активного развития казачества. Лет через пять, я думаю, число казаков должно, как минимум, удвоиться. Мы в разных формах работаем с молодежью. Главное - это сохранение лучших традиций казаков", - уточнил он, добавив, что проведение чемпионатов, послужит популяризации казачьей культуры.

Наталья Андреева