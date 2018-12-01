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Сеть клиник "Визус-1" подготовила новогодние подарки

Общество, 12:53 18 декабря 2018

сеть клиник "Визус-1" | Фото: сеть клиник "Визус-1"

Совсем близко Новый год. За этот месяц столько надо успеть-подготовить подарки, поздравления для любимых и близких, составить программу похода в гости в новогодние каникулы. Приятные хлопоты могут закрутить и отвлечь от главного – здоровья.

Сеть клиник "Визус-1" поздравляет всех с предстоящими праздниками, и приглашает позаботиться о себе и своих родных. Пройти диагностическое обследование и сделать подарок для здоровья близких просто. В продаже имеются подарочные сертификаты на диагностическое обследование и лечение для взрослых и детей. Новый год принято встречать в новых нарядах, с новыми силами. Встретьте 2019 год с новым зрением!

Запись на прием по телефону 36-35-06. ул. Широтная, 113 корп.1 Лицензия № ЛО-72-01-001-542 от 02.06.2014г.

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# Новый год , сеть клиник

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