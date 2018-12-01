Тюменские историки объяснили причину роста числа тоскующих по СССР

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Количество россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие. Об этом говорят 66 % респондентов, ранее этот показатель не поднимался выше 61%. Такие данные приводит "Левада-центр".

Их прокомментировала доцент кафедры отечественной истории ТюмГУ Татьяна Бакулина, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Современная Россия и Советский Союз – это одна страна, и многое в окружающем нас пространстве создано в советские времена. Люди, жившие в советском обществе – это в настоящее время еще активное поколение, которое воспитывает своих детей и внуков в соответствии с теми принципами, которые сформировались у них под воздействием советской среды, - сказала Татьяна Бакулина. - Они транслируют свое видение мира, свое отношение к обществу и власти в соответствии со сложившимися у них в советские времена принципами".

По словам историка, советский опыт многообразен, богатейшее культурное наследие советской эпохи активно используется как ресурс адаптации к нынешней реальности. А старая система ожиданий, сформировавшаяся по отношению к государству, которое выступало гарантом всевозможных благ и прав, продолжает жить и сегодня.

"Преобладающим типом работника по-прежнему остается работник - исполнитель. Говоря о необходимости развития творческой инициативы, мы, как и раньше, прежде всего проверяем исполнительскую дисциплину, умение вовремя и в соответствии с данными свыше указаниями выполнить поставленную задачу. Коллективизм советских людей расценивается как один из главных ресурсов для сохранения и развития российской идентичности. Коллективная ответственность, порой при индивидуальной безответственности (бездействии), продолжает активно жить и использоваться в современном обществе", - заключила Татьяна Бакулина.