Тюменским дачникам компенсируют затраты на противоклещевую обработку территорий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Садовые товарищества смогут получить субсидии на возмещение затрат на противоклещевую обработку территорий общего пользований. Новая форма поддержки тюменских дачников будет предоставляться с 2019 года.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" сообщил руководитель управы Центрального административного округа Тюмени Владислав Черкашин. Он отметил, что средства на эти цели заложены в бюджете 2019 года.

В настоящее время в Тюмени зарегистрировано 185 садовых товариществ, где расположено более 60 тыс. дачных участков. Садоводством занимаются более 180 тыс. жителей Тюмени.

По словам председателя Тюменского регионального отделения "Союз садоводов России" Алексея Кучерова, в Тюмени действует и реализуется комплекс мероприятий по решению актуальных вопросов, связанных с ведением садоводства и огородничества. Сюда входят строительство и реконструкция подъездных путей к дачным сообществам, передача электросетевого хозяйства на баланс сетевых компаний.

"Ведется также реконструкция остановочных комплексов, постепенно решается проблема подтопления садоводческих товариществ. Для этих целей при департаменте недропользования Тюменской области создана рабочая группа совместно с союзом садоводов России", - рассказал он.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Светлана Бондарук напомнила, что садоводческие объединения с 2016 года получают субсидии на возмещение затрат на технологическое присоединение к электросетям, а также разработку проектной документации на капремонт, реконструкцию или строительство сетей.

"За три года субсидию получили три садоводческих общества. На 2019 год на эти цели в бюджете запланировано 5 миллионов рублей", - проинформировала Светлана Бондарчук.

Алексей Кучеров также заострил внимание на вступлении с 1 января 2019 года федерального закона № 217, который неофициально называют дачной конституцией.

"С вступлением его в силу у нас выпадает слово "дача", будут только садоводы и огородники. Уходит институт уполномоченных, то есть садоводы сами вправе голосовать, либо давать доверенности. Кроме того, до 2020 года продлена дачная амнистия, поэтому я рекомендую успевать оформлять свои дома и регистрировать их", - добавил Алексей Кучеров.

В 2019 году в Тюмени также начнет работу школа садоводов при Тюменском аграрном университете Северного Зауралья. Там будут рассматриваться как правовые вопросы, так и проблемы агрономии.

Любовь Голышева