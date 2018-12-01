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Югорские автолюбители выстроили елку из машин

Общество, 19:02 19 декабря 2018

ГИБДД Югры | Фото: ГИБДД Югры

Новогодний флешмоб провели автолюбители в Нижневартовском районе, сообщает Госавтоинспекция Югры.

Полицейские совместно с представителями одного из автоклубов провели флешмоб на центральной площади п. Излучинск. Они выстроили из автомобилей елочку и включили аварийную сигнализацию.

Кроме того, жители смогли увидеть мастерство парковки, которое продемонстрировали автоинспекторы и представители клуба, дети посидели за рулем патрульного автомобиля.

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# ГИБДД , флешмоб , Югра

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