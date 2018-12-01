Югорские автолюбители выстроили елку из машин

| Фото: ГИБДД Югры | Фото: ГИБДД Югры

Новогодний флешмоб провели автолюбители в Нижневартовском районе, сообщает Госавтоинспекция Югры.

Полицейские совместно с представителями одного из автоклубов провели флешмоб на центральной площади п. Излучинск. Они выстроили из автомобилей елочку и включили аварийную сигнализацию.

Кроме того, жители смогли увидеть мастерство парковки, которое продемонстрировали автоинспекторы и представители клуба, дети посидели за рулем патрульного автомобиля.