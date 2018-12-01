В схему трех тюменских автобусных маршрута внесены изменения

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В схемы маршрутов № 8 "ул. Таллинская – д. Матмасы", № 29 "Городская поликлиника № 8 – мкр. Суходольский", № 53 "мкр. Тюменский – ЖК "Звездный городок" включены новые промежуточный остановочный пункт "Детский сад № 141", расположенный на ул. Монтажников в районе дома № 16 с 22 декабря, сообщает Тюменьгортранс.

Новый промежуточный остановочный пункт появится в схеме маршрутов № 8, № 29 при движении в сторону ул. 30 лет Победы; в схеме маршрута № 53 при движении в сторону ул. Широтной.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Со схемами маршрутов можно ознакомиться, скачав файл.