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В схему трех тюменских автобусных маршрута внесены изменения

Общество, 08:07 21 декабря 2018

Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: Тюмень-наш дом" во Вконтакте

В схемы маршрутов № 8 "ул. Таллинская – д. Матмасы", № 29 "Городская поликлиника № 8 – мкр. Суходольский", № 53 "мкр. Тюменский – ЖК "Звездный городок" включены новые промежуточный остановочный пункт "Детский сад № 141", расположенный на ул. Монтажников в районе дома № 16 с 22 декабря, сообщает Тюменьгортранс.

Новый промежуточный остановочный пункт появится в схеме маршрутов № 8, № 29 при движении в сторону ул. 30 лет Победы; в схеме маршрута № 53 при движении в сторону ул. Широтной.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Со схемами маршрутов можно ознакомиться, скачав файл.

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# автобусы , маршрут , схема , Тюменьгортранс

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