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Тюменские общественники оценят работу домов-интернатов в 2019 году

Общество, 15:05 20 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пятнадцать домов-интернатов Тюменской области пройдут независимую экспертную оценку качества оказания услуг в 2019 году. Проведут ее представители общественного совета при областном департаменте соцразвития.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщила председатель общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями соцобслуживания при региональном департаменте соцразвития Светлана Максимова.

В 2019 году общественники также оценят работу четырех социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, областного центра реабилитации инвалидов, геронтологического центра, центра социальной адаптации и ресоциализации, а также пяти НКО, входящих в реестр поставщиков соцуслуг.

"Независимая оценка – это одна из форм общественного контроля. Мы проводим по таким критериям, как открытость и доступность информации, комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения, доброжелательность и вежливость персонала, доступность для инвалидов и удовлетворенность качеством оказанных услуг. В 2018 году мы оценивали работу двадцати семи организаций, восемнадцать из них получили максимальные сто баллов", - рассказала Светлана Максимова.

Она добавила, что подробно ознакомиться с результатами оценки тюменцы могут на официальном сайте, где размещена информация о государственных и муниципальных учреждениях.

Любовь Голышева

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# общественные советы , социальные услуги

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