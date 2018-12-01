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На улице Комиссаржевской в Тюмени горел частный дом

Происшествия, 18:21 20 декабря 2018

из архива ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: из архива ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в частном жилом доме по ул. Комиссаржевской в Тюмени начался в 14 часов 2 минуты 20 декабря, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

К горящему частному дому были направлены шесть автоцистерн, 18 человек личного состава, а также скорая помощь.

На месте работали два звена газо-дымозащиты, отметили в МЧС. Пожарные вынесли из горящего дома газовый баллон. Здание было повреждено огнем по всей площади. На месте происшествия работают дознаватели. Причины происшествия и причиненный огнем ущерб устанавливаются.

Николай Ступников

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# МЧС , пожар

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