Новогодние автобусы курсируют в Тобольске

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Деды Морозы, Снегурочки и новогодние персонажи поздравляют пассажиров городских автобусов в Тобольске, сообщает Тобольское ПАТП.

"О! Сплошные Деды Морозы!", — оплачивая проезд, восклицает пассажирка автобуса. Ведь билет ей выдает Дед Мороз, и за рулем – тоже Дед Мороз.

Когда водитель Виктор Василенко и кондуктор Валерий Карпов маршрута №16 узнали, что для традиционного конкурса новогодних костюмов выбрали один образ, тут же пришла идея устроить пассажирам двойной праздник. Подготовились сами, и про технику не забыли.

Окна украшают яркие картинки, салон в нарядной мишуре, с поручней свисают самодельные снежинки. "Дети помогали наряжать", — готовясь к выезду из парка, говорит Виктор Василенко. Он многодетный отец: в семье девять ребятишек. Роль доброго волшебника для них исполняет каждый год: "Вот, купил себе костюм. Перевоплощаюсь в Деда Мороза, чтобы детворе было интереснее получать подарки. Старшие, конечно, уже не очень верят. Но все равно так радостнее и интересней!", — рассказывает Виктор.

Проезжающие навстречу автомобилисты, увидев за рулем автобуса сказочного персонажа, сигналят. А в салоне пассажиры то и дело просят сделать совместное фото с другим "дедушкой". "Приятно дарить людям радость. Некоторые заходят хмурые, а когда видят нас, сразу улыбки на лицах появляются", — делится впечатлениями Валерий Карпов.

В ПАТП в самом разгаре конкурс на лучшее оформление автобусов и создание новогодних костюмов.