Реконструкция ишимской больницы запланирована на 2019 год

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реконструкция приемного отделения ишимской областной больницы № 4 запланирована на 2019 год. В разработке проект капитального ремонта инфекционного отделения. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Ишиме рассказал главный врач лечебного учреждения Дмитрий Бутов.

По его словам, запланировано также благоустройство больничной территории, ремонт фасада стационара. На собственные средства будут отремонтированы переходы.

Продолжится и поставка нового оборудования. Составлена заявка на 80 млн рублей, в нее войдут аппараты ультразвукового исследования, электрокардиографии, наркозно-дыхательная аппаратура для отделения реанимации и интенсивной терапии, рентгенологическое оборудование. Для обслуживания отдаленных сел и деревень будут приобретены мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Дмитрий Бутов сообщил, что его переводят в Тюмень и подвел итоги шестилетней работы в Ишиме.

С 2013 по 2018 год учреждение получило несколько лицензий на разные виды медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной. Это позволило больнице со второго уровня подняться на третий.

В 2015 году в структуру областной больницы №4 влились пять районных больниц, коллектив увеличился вдвое и достиг более 3 тыс. человек. Сейчас медучреждение как межрайонный центр обслуживает не только Ишим, но и десять районов юга Тюменской области.

За 6 лет в больницу трудоустроено 259 врачей, из них 213 врачей в Ишим. Все иногородние специалисты получили служебное жилье. За больницей закреплено 155 муниципальных квартир.

"Помощь в решении квартирного вопроса со стороны главы города и правительства Тюменской области позволила решить кадровый вопрос в больнице. У нас появились специалисты, которые стали оказывать высокотехнологичную помощь, работать на аппаратах магнитно-резонансной и компьютерной томографии, ангиохирургическом комплексе. В медучреждении развивается эндоскопическая хирургия, положено начало рентгеноваскулярной хирургии. В травматологическом отделении внедрили установку искусственного тазобедренного и коленного суставов. У нас вновь открылось урологическое отделение, которое приказало долго жить в 90-е годы. Выполняем по этому направлению эндоскопические операции", - рассказал главврач.

За это время окрепла материальная база. На средства из регионального бюджета закуплено оборудование на 172 млн рублей: рентгенологические комплексы, аппараты УЗИ, флюорографические установки, оборудование для эндоскопии, офтальмологическая установка. Пациентам не нужно ехать в Тюмень или Омск для операции на глаза, все делается на месте – операбельное лечение катаракты, установка искусственных хрусталиков. Это очень актуально, ведь немалая часть населения – люди зрелого возраста. Полностью была оснащена новым оборудованием и детская поликлиника, которая открылась в феврале 2016 года. В селах Ишимского района были установлены три модульных ФАПа.

Созданы все необходимые условия для работы оперблока и отделения реанимации, закупаются одноразовые стерильные комплекты операционного белья, современные дезинфицирующие средства – кожные аэрозольные антисептики, чего раньше не было. Появился аэрозольный генератор холодного тумана. В перинатальном центре был введен безведерный метод уборки – закуплены специальные мопы, стиральные машины.

Заметно обновился и автопарк больницы. 31 автомобиль был приобретен на бюджетные средства, 6 машин больница закупила на собственные доходы, полученные в результате оказания платных услуг.

На протяжении всех шести лет не прекращались косметические и капитальные ремонты. На объектах медучреждения было освоено 219 млн рублей областного бюджета. Самыми масштабными по объемам работ стали детская поликлиника и поликлиника №1. Кроме того, на заработанные больницей 39 млн рублей были отремонтированы фасады гинекологического корпуса, перинатального центра, а также физиотерапевтическое отделение. В настоящее время подходит к завершению капитальный ремонт пятиэтажного лабораторного корпуса, где три 30 лет не проводились подобные работы.

С 2013 года в больнице начали внедряться информационные технологии. Были построены и запущены в эксплуатацию кабельные системы и подключены к единой медицинской информационной сети Тюменской области. В учреждении установлено 18 электронных табло онлайн расписания врачей с отображением свободного времени и количества свободной записи.

Внедрена система электронной очереди в регистратуру, кабинеты неотложной помощи, процедурные кабинеты. Она позволяет оптимизировать поток пациентов, сокращает время ожидания в очереди, создает благоприятную атмосферу обслуживания и повышает эффективность работы обслуживающего персонала. Врачи ушли от бумажных карт, перешли на электронную медицинскую карту в поликлинике и в стационаре. Внедрена лабораторная информационная система, заказ и получение результатов исследований проводится с рабочего места врача. Осуществляется электронная регистрация и запись направлений на прием, диагностические исследования, госпитализацию в медицинские организации Тюменской области. Внедрена телемедицина, посредством защищенного канала связи пациенты имеют возможность получить консультацию специалистов медучреждений Тюмени.

Инна Кондрашкина