В Тюменской области создан департамент гражданской защиты и пожарной безопасности

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности создан в Тюменской области.

Постановление об этом подписал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства 21 декабря.

За структурой будут закреплены полномочия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности, а также в сфере гражданской обороны.

Координировать и контролировать деятельность нового департамента будет заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.