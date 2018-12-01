В Тюменской области создан департамент гражданской защиты и пожарной безопасности
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности создан в Тюменской области.
Постановление об этом подписал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства 21 декабря.
За структурой будут закреплены полномочия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности, а также в сфере гражданской обороны.
Координировать и контролировать деятельность нового департамента будет заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.