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В Тюменской области создан департамент гражданской защиты и пожарной безопасности

Губернатор, 11:47 24 декабря 2018

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности создан в Тюменской области.

Постановление об этом подписал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства 21 декабря.

За структурой будут закреплены полномочия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности, а также в сфере гражданской обороны.

Координировать и контролировать деятельность нового департамента будет заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

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# Александр Моор , Вячеслав Вахрин , департамент гражданской защиты и пожарной безопасности

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