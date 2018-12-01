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Роспотребнадзор: зарегистрирован подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом

Общество, 17:27 25 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Превышение порогового уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на 7,7 % зарегистрировано в Тюменской области с 17 по 23 декабря, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Подъем заболеваемости ОРВИ отмечен в шести муниципальных образованиях: Тюмень, Тобольск, Нижнетавдинский, Тобольский, Омутинский, Ялуторовский районы. Выросла заболеваемость за счет детского организованного населения.

Всего за неделю зарегистрировано 15 тыс. 322 случая заболеваний ОРВИ и гриппом, в том числе 13 случаев гриппа. В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 72,8 %.

По результатам лабораторных исследований в биопробах больных выделяются вирусы гриппа А (H3N2), вирусы гриппа А (H1N1) и вирусы не гриппозной этиологии.

Закрыто 5 классов общеобразовательных школ в Тюмени.

Грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до двух суток. Для данной инфекции характерны следующие симптомы: повышение температуры тела до 38-40 0C, озноб, головная и мышечные боли, боль в глазных яблоках, особенно при взгляде вверх, сухой болезненный кашель.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа жители области могут получить по телефону горячей линии управления: 8-9044-92-92-30.

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# грипп , ОРВИ , Управление Роспотребнадзора

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