Ямальский путешественник станет Дедом Морозом для детей в Хабаровске

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Ямальский путешественник, член Русского географического общества Андрей Меньшиков 30 декабря отправится в Хабаровский край, где в роли доброго Деда Мороза будет радовать местную детвору, сообщает ИА "Север-Пресс".

Ямальский путешественник решил стать помощником пурпейского Деда Мороза. Он посещает школы-интернаты, дарит воспитанникам и детям-инвалидам подарки. В Губкинском он уже провел семь новогодних утренников, впереди еще 10.

"Когда приходит с улицы никому неизвестный настоящий Дед Мороз, то это вызывает полный восторг как у детей, так и взрослых. Уже проверено", — отметил Андрей Меньшиков. К новогодним праздникам он специально отрастил бороду, чтобы ребятишки могли ее подергать. Это у них вызывает полный восторг.

Отметим, весной Андрей Меньшиков подарил ямальским детям увлекательное катание на собачьих упряжках. Он с Викторией Ежиковой из Екатеринбурга посетил отдаленные школы-интернаты в Тазовском и Пуровском районах.