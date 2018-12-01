  • 26 декабря 201826.12.2018среда
  • USD68,7448
    EUR78,4309
  • В Тюмени -23..-25 С 4 м/с ветер юго-восточный

Ямальский путешественник станет Дедом Морозом для детей в Хабаровске

Общество, 16:21 26 декабря 2018

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Ямальский путешественник, член Русского географического общества Андрей Меньшиков 30 декабря отправится в Хабаровский край, где в роли доброго Деда Мороза будет радовать местную детвору, сообщает ИА "Север-Пресс".

Ямальский путешественник решил стать помощником пурпейского Деда Мороза. Он посещает школы-интернаты, дарит воспитанникам и детям-инвалидам подарки. В Губкинском он уже провел семь новогодних утренников, впереди еще 10.

"Когда приходит с улицы никому неизвестный настоящий Дед Мороз, то это вызывает полный восторг как у детей, так и взрослых. Уже проверено", — отметил Андрей Меньшиков. К новогодним праздникам он специально отрастил бороду, чтобы ребятишки могли ее подергать. Это у них вызывает полный восторг.

Отметим, весной Андрей Меньшиков подарил ямальским детям увлекательное катание на собачьих упряжках. Он с Викторией Ежиковой из Екатеринбурга посетил отдаленные школы-интернаты в Тазовском и Пуровском районах.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , Новый Год , путешествия , ЯНАО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 26.12.2018"Оливье" и "Шубу" можно усовершенствовать, считает директор ресторана "Потаскуй"
16:43 26.12.2018Тюменский госуниверситет получил специальную награду в Сколково
16:32 26.12.2018Претендент на "Оскар" фильм "Айка" выйдет в российский прокат в начале 2019 года
16:21 26.12.2018Ямальский путешественник станет Дедом Морозом для детей в Хабаровске