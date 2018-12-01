Вторая смена в тюменских школах учится

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Занятия второй смены в школах Тюмени для учеников 1-11 классов пройдут в обычном режиме 27 декабря. Температура воздуха к 10 часам составила минус 23 градуса, скорость ветра - 5 м/с.

Напомним, узнать об актированных днях в морозы можно на официальном портале администрации Тюмени, а также в группе "Тюмень– наш дом" в соцсети "ВКонтакте".

Тюменцы также могут позвонить в центр информирования населения администрации города по телефону 45-15-20. В актированные дни об отмене занятий объявляют по радио на радиостанциях: "Диполь ФМ", "Красная Армия", "Радио-7", "Добрые песни", "Русское радио", "Областное радио", "Дорожное радио", "Европа Плюс", "Ретро ФМ", "Авторадио", "Шансон", "Априори", "Хит ФМ".

Параметры погодных условий для отмены занятий в Тюменской области: