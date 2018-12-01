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В праздники областная Госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме

Общество, 09:35 28 декабря 2018

t-l.ru

В усиленном режиме будут нести службу сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в новогодние праздники. Приоритетной задачей инспекторов станет пресечение фактов нетрезвого вождения и других грубых нарушений дорожно-транспортной дисциплины, сообщает управление ГИБДД Тюменской области.

Под особый контроль автоинспекторы возьмут также перевозку детей в автомобилях. Инспекторы обращают внимание не только на наличие детского автокресла, но и на правильность его установки и использование ремней безопасности.

В 2018 году сотрудники ГИБДД региона уже отстранили от управления транспортом более 8 тыс. нетрезвых водителей, каждый восьмой из них совершил нарушение повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция призывает тюменцев к ответственному участию в дорожном движении в предстоящие праздничные дни. Не стоит водить автомобиль в нетрезвом виде, а также позволять своим близким садиться за руль пьяными. Свидетелей нетрезвого вождения просят сообщать об этом в Госавтоинспекцию.

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# ГИБДД Тюменской области , Госавтоинспекция , перевозка пассажиров , пьяный водитель

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