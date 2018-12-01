Об услугах такси и каршеринга расскажут по всероссийской горячей линии

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Всероссийская горячая линия по услугам такси и каршеринга стартовала с 27 декабря, сообщает Роспотребнадзор.

В связи с высокой востребованностью гражданами информации о правах при пользовании услугами такси и каршеринга, а также в связи с высоким туристическим потоком на новогодние праздники Роспотребнадзор повторно запустит горячую линию.

Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ с 27 декабря по 15 января проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах – каршерингу.

Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

Специалистами Роспотребнадзора в ноябре было оказано более 3,3 тыс. консультаций для жителей всех субъектов РФ. Потребителей страны интересовали вопросы, связанные с автоперевозками, деятельностью агрегаторов такси, правами пассажиров и обязанностях исполнителей такого рода услуг, а также вопросы о правилах пользования набирающей популярность в крупных городах услуги – каршерингу.

Вопрос защиты прав потребителей при оказании услуг такси и каршеринга остается на контроле Роспотребнадзора.