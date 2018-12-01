Здоровья, мира и благополучия просят россияне у Деда Мороза

| Фото: Ялуторовский острог | Фото: Ялуторовский острог

Здоровье – главный подарок, который россияне хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения 29 декабря.

Здоровья себе, родственникам и всем людям попросили у главного новогоднего героя 37 % опрошенных. Чаще всего такой подарок желают получить люди в возрасте от 60 лет и старше (45%) и женщины (42%).

На втором месте в списке желаний – мир во всем мире, 10 %, на третьем - материальное благополучие, 9%. Денежный вопрос больше всего волнует молодежь, молодежь, 17%.

"Каждый двадцатый россиянин попросил бы у Деда Мороза квартиру, чаще остальных это желание назвали 25-34-летние и 18-24-летние. Карьерный рост и повышение зарплаты хотят по 5 % участников опроса. Столько же пожелали благополучия всем людям", - говорится в исследовании.

Также в письме Деду Морозу жители страны пожелали процветания и стабильности России, счастья себе, родственникам и всем людям, повышения пенсий и уровня жизни.