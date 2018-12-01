Стратегическая инициатива АСИ помогает тюменской молодежи реализовать свои проекты

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Реализация стратегической инициативы АСИ "Кадры будущего для регионов" продолжается в Тюменской области. 2018 год стал насыщенным для участников проекта – они прошли отбор, несколько этапов образовательных сессий, под руководством наставников и тьюторов получили опыт проектной деятельности и приступили к реализации авторских проектов, рассказали пресс-службе ДТиС "Пионер".

Инициатива "Кадры будущего для регионов" направлена на создание в регионах системы комплексной поддержки талантливых детей и представителей молодежи, а также на мотивацию школьников для развития своего региона. Проект был запущен в апреле 2018 года в шести пилотных регионах - в Ульяновской, Московской, Тульской, Тюменской областях, Пермском крае и Татарстане, позднее к реализации присоединилась Новгородская область.

В конкурсном отборе на участие в инициативе приняли участие 203 представителя Тюменской области в возрасте 14-17 лет, из них в программу вошли 141 участник из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и других районов юга региона. Всесторонне развитые подростки, имеющие мотивацию и желающие стать участниками проекта, объединились в лидерские команды, чтобы под руководством наставников реализовать себя и свои проекты.

В конце августа прошел второй этап проекта, в рамках которого в Тюмени провели серию образовательных сессий.

26-27 августа 2018 года на базе филиала АНО ОДООЦ "Ребячья республика" "Олимпийская Ребячка" прошла Школа тьютора. Обучение проходили 20 тюменских студентов ТюмГУ, ТюмГМУ, ТИУ, ГАУСЗ: будущие врачи, педагоги, нефтяники и газовики и даже робототехники. Основой проектов лидеров будущего стал публичный документ – Стратегия развития региона.

27 августа в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области прошла Школа наставников. Ведущим выступил эксперт АСИ, руководитель образовательной программы инициативы "Кадры будущего для регионов", международный тренер, профессор Сергей Тетерский. Наставниками в Тюменской области стали 21 значимая персона, которые многого достигли в своей профессиональной деятельности. Среди них – руководители предприятий, ведущие ученые, работники сфер образования, культуры, нефтегазовой отрасли, новых технологий и других.

"Наставник – это человек, который помогает своими связями, возможностями. Он продвигает то, что придумали дети, вдохновляет тьюторов. Естественно, если есть возможность, он дает какие-то конкретные советы, связанные с детскими проектами, начиная уже с первой встречи. Одна из целей данной инициативы – помочь молодому поколению определиться с профессией, создать дизайн будущего", - отметил Сергей Тетерский.

В период с 28 по 30 августа на базе филиала АНО ОДООЦ "Ребячья республика" "Олимпийская Ребячка" прошла "Губернаторская школа". В ней приняли участие 141 подросток из 18 муниципальных образований и городских округов Тюменской области. Тренерская команда провела работу по обучению проектной

деятельности, в ходе которой участники были распределены на команды (СПИКи) по интересам.

30 августа прошла коллективная работа в проектных командах "Коридор возможностей", в ходе которого представители СПИКов (социально-профессиональная инициатива команды) смогли презентовать свои проектные работы.

"Мы посмотрели все проекты и увидели здесь будущих врачей, социальных работников, инженеров той или иной направленности, IT-специалистов. На сегодня все эти профессии актуальны и в Тюмени, и на территории всей страны. Самое главное отличие "Губернаторской школы" в том, что идеи идут не от проекта, а от профессии, и это правильно", - отметила Ольга Кузнечевских, ознакомившись с предложенными идеями по развитию области.

Стоит отметить, что двухэтапная подготовка наставников – новая практика, которую предложила региональная команда. На первом этапе для наставников, отобранных для инициативы, еще до старта провели вводный трек, разъясняющий идеологию предстоящего проекта и роль наставничества в нем. На втором этапе они уже непосредственно включились в работу.

По словам одного из наставников, генерального директора Медицинского центра "Главное здоровье" Виктора Романенко, это один из оптимальных путей подготовки специалистов в тех областях, которые актуальны сейчас и будут востребованы в будущем.

"Проект для подготовки кадров будущего набирает обороты в Тюменской области. Что при этом может сделать наставник? Он способен разглядеть предрасположенности у конкретного молодого человека, а также поделиться собственным практическим опытом, мастерством. Это не просто теория, а жизненный опыт. Именно поэтому движение наставничества будет двигаться вперед", - отметил Виктор Романенко.

Позже, на заседании координационной группы по вопросам пилотной реализации проекта в октябре, начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Савинова предложила проводить мероприятия для участников инициативы в каникулярное время. По ее мнению, встречи региональных команд должны проходить регулярно, чтобы не потерять связь и сохранить мотивацию, которую они получили на летних площадках.

29-30 октября в Тюменском технопарке состоялись проектные сессии для детей, в рамках которых проходили мероприятия для участников, их родителей, а также презентации проектов с привлечением экспертов. В проектных группах участники провели креативный штурм идей, используя определенные технологии. В рамках практической части проводилась доработка проектов и инициатив, исходя из комментариев экспертов и участников. Работа с экспертами была организована в формате индивидуального консультирования, это позволило авторам разработать дорожные карты реализации своих проектов и инициатив.

Затем участники смогли презентовать свои проекты, чтобы получить обратную связь от экспертов и зрителей. Темы проектов самые разные, но их объединяет польза и социальная значимость.

Один из проектов называется "Шанс на улыбку". Идея объединить медицину и искусство возникла благодаря тому, что в данный СПИК (социально-профессиональную инициативную команду) вошли как творческие ребята, так и те, кто в будущем хочет стать врачом. Тьютор, студентка третьего курса Тюменского медицинского университета Анита рассказала больше о проекте своей команды:

"Мы будем с помощью искусства оказывать влияние на реабилитацию детей с различными заболеваниями. На базе общеобразовательных школ мы создадим свои волонтерские отряды, в которых будут социальные педагоги, художники, музыканты, актеры и волонтеры-медики. Планируются выезды в больницы для проведения мастер-классов. Такой подход к реабилитации существует уже давно, но имеет не такую активную поддержку".

Ученик физико-математической школы Савелий Кауртаев рассказал об идее своей команды разработать микробно-топливный элемент и возможностях его реализации.

"Суть нашего устройства заключается в том, что мы будем перерабатывать органические отходы, разлагая их на углекислый газ и воду, попутно вырабатывая электрический ток. Использовать данный метод можно для выработки электроэнергии в частных домах, биотуалетах, для очистки водоемов и так далее. Мы хотим вывести новый штамм бактерий, которые будут давать нам максимальную производительность, а также будут устойчивы к экстремальным погодным условиям", - сообщил Савелий.

Ученица тюменской гимназии Екатерина участвует в проекте "Безопасный город". "Он направлен на улучшение безопасности на дорогах: чтобы было меньше аварий и смертей. Также мы решили уделить внимание экологии, ведь с уменьшением числа автотранспорта уменьшается и количество газов", - рассказала школьница.

В рамках третьего этапа стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов" тюменские подростки приступили к изучению индивидуальных образовательных программ на цифровой платформе "Мобильное электронное образование". Ребята могли онлайн изучать курсы по развитию универсальных компетенций (лидерство, командное взаимодействие, коммуникация, критическое мышление, навыки презентации), а также познакомиться с технологией проектного управления, освоить ряд школьных предметов по программам повышенного уровня.

О первых результатах реализации инициативы "Кадры будущего для регионов" говорили на II открытом "Конгрессе наставников России", который проходил в Тюмени 15-16 ноября при поддержке Министерства экономического развития РФ. В числе основных спикеров выступали д.п.н., профессор, директор АНО содействия воспитанию подрастающих поколений ДИМСИ ("Детские и молодёжные социальные инициативы"), эксперт Агентства стратегических инициатив Сергей Тетерский, тренер АНО ДИМСИ, руководитель федерального проекта "Поколение уверенного будущего" Юрий Юрманов.

Очередная стратегическая сессия в рамках инициативы "Кадры будущего для регионов" пройдет 25-27 января на базе "Олимпийской Ребячки".

Итоговое мероприятие по реализации инициативы и защита проектов состоится в марте 2019 года.

Инициативу АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Тюменской области курирует региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.